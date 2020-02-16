تسريبات .. الأسود يعود مجدداً لقمصان برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موقع «فوتي هيدلاين» المتخصص في نشر تصميمات قمصان الأندية المختلفة عن الشكل الجديد للقميص الثاني لبرشلونة الموسم المقبل.

وسيكون اللون الأسود قميص النادي الثاني، وأما بالنسبة إلى شعار الفريق فسيتغير وللمرة الأولى في تاريخ النادي إلى اللون الذهبي.

فيما كشفت صحيفة "أس" الاسبانية عن نسخة مسربة من القميص الجديد باللون الأسود.

ومعروف أن نادي برشلونة دائماً يظهر بقميصه الأول بلونيه الأحمر والأزرق، فهو أكثر ما يُميز النادي، وتمر المواسم والسنوات ويظل هذا هو القميص الأول مع اختلاف التصميمات، ففي مواسم يحتوي القميص على خطوط طولية ومنها أفقية، وفي الموسم الجاري خالف النادي التوقعات وصمم قميصاً رائعاً يحتوي على مربعات حمراء وزرقاء.

جدير بالذكر أن برشلونة ارتدى هذا اللون الأسود من قبل في موسمي 2011-2012 و2013-2014 ولاقى استحسان جمهور الفريق واللاعبين.

والمختلف في الأمر هو أن القميص الأسود للموسمين المذكورين احتفظ بلوني الشعار «الأحمر والأزرق»، على خلاف هذا التصميم الجديد الذي سيتخلى فيه النادي وللمرة الأولى على ألوان شعاره وسيستبدلها باللون الذهبي.