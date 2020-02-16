بول بوغبا بات سماً في صفوف مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

بات رحيل نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا عن الفريق في حكم المؤكد، بعد أن تصاعدت التصريحات الرافضة لتواجده مع اليونايتد، والتي وصفته بأنه بات سماً يجب التخلص منه بحسب ما أوردت العديد من الصحف العالمية منها صحيفة «ميرور» البريطانية، التي قالت: «إن قرار رحيل بوغبا قد تم اتخاذه بالفعل من قبل إدارة مانشستر يونايتد، حتى قبل أن يخرج وكيله بالتصريحات التي أدلى بها في الفترة الأخيرة».

فيما كشفت متابعات صحيفة «أس» الإسبانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن إدارة مانشستر يونايتد بالفعل استقرت على رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد الموسم الجديد، بعد 4 مواسم قضاها النجم الفرنسي في صفوف الفريق.

وأوضحت أنه سيتم الموافقة على مغادرة بوغبا عن ملعب أولد ترافورد، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بمبلغ لن يقل عن 130 مليون جنيه إسترليني.

وتريد إدارة الشياطين الحمر استغلال أموال بوغبا، من أجل التعاقد مع اثنين من اللاعبين، الذين ظهروا بقوة في الدوري الإنجليزي الفترة الأخيرة.

ويذكر أن بوغبا خلال فعاليات هذا الموسم لم يظهر بشكل مميز، حيث غاب معظم فتراته بسبب الإصابات التي تعرض لها، حيث لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط.

ويرغب اليونايتد في التعاقد مع الثنائي جاك جريليش لاعب فريق أستون فيلا، وجيمس ماديسون لاعب فريق ليستر سيتي.

كما أن صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أوضحت أن يوفنتوس ينوي تقديم عرض ضخم من أجل التعاقد مع بوغبا والتخلي عن الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو بالإضافة إلى مبلغ مالي.