انسحاب منتخب الصين من بطولة العالم للجمباز بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انسحب المنتخب الصيني للجمباز من المشاركة في بطولة العالم بأستراليا والتي ستنطلق في الأسبوع الجاري بسبب قيود السفر التي فرضتها الحكومة الأسترالية خوفا من انتشار فيروس "كورونا" " كوفيد"

وفرضت الحكومة الأسترالية قيودا على دخول الأجانب القادمين من الصين مطلع فبراير الجاري، ومددته لأسبوع إضافي الخميس الماضي حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبهذا فإن التمديد يلغي فعليا مشاركة الصين في البطولة المقررة ما بين 20 و23 من الشهر الجاري، والتي تمنح نقاطا تساعد في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الصيفي المقبل.

وقالت كيتي تشيلر رئيسة الاتحاد الأسترالي للجمباز السبت في بيان: "واجهنا جميعا تحديا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن ليس بنفس القدر من التحديات التي واجهها رياضيو ومسؤولو الجمباز الصينيون الذين كانوا يتدربون ويستعدون للقدوم إلى ملبورن".