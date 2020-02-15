شاهد .. هدف ميسي الأسطوري في شباك خيتافي في مثل هذا اليوم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي برشلونة على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو لهدف ميسي الأسطوري في شباك خيتافي في العام 2007 بمناسبة المواجهة المرتقبة اليوم بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الاسباني الليغا.

والتي ويدخلها برشلونة بمعنويات عالية بعد استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب فريق “ريال بيتيس” حيث انتزع رفاق “ليو ميسي” النقاط الثلاث من الملعب الصعب “بينتو فيامارين”.

ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثاني بترتيب جدول الليغا برصيد 49 نقطة، جمعهم من 23 مباراة، حقق الفوز فى 15 مباراة، وتعادل فى 4، وتعرض للهزيمة فى 4.