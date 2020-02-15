51 مليون يورو سنوياً لمبابي للبقاء في سان جيرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتقديم عرض "لا يصدق" لنجمه كيليان مبابي، في محاولة أخيرة لإقناعه بالبقاء لمدة طويلة.

ووفقا لصحيفة "آس"، يستعد النادي الباريسي لتقديم عرضا جديدا لمبابي، بعقد قيمة 51 مليون يورو سنوياً، ليصبح بذلك واحدا من أغنى اللاعبين في العالم.

ويتقاضى مبابي حاليا 15 مليون يورو سنويا، مما يعني أن العقد الجديد سيضاعف راتبه الحالي بأكثر من 3 مرات.

وسيحاول النادي الفرنسي إقناع مبابي بالبقاء مع الفريق، بهذا العرض "المذهل"، خاصة مع تزايد مشكلاته اخيرا مع مدرب الفريق توماس توخيل، وكثرة الأنباء عن رغبته بالرحيل خارج فرنسا.

وفي حال توقيعه على العقد الجديد، سيتجاوز المهاجم الفرنسي الشاب زميله في الفريق نيمار، الذي يتقاضى قرابة 37 مليون يورو سنوياً.

وسيكون على مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله، الصيف المقبل، سيحدد بقاءه في باريس أو رحيله صوب بطولة دوري أكثر قوة.

وسجل مبابي مع سان جيرمان 84 هدفاً في 115 مباراة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الموسم الهدف رقم 100 مع النادي، في مدة قياسية.