كلوب يشيد بقائمة يوفنتوس قبل مواجهات الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، عن مرشحه للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة الجارديان "بالنسبة لي يوفنتوس كان الفريق المفضل لحصد لقب دوري الأبطال قبل بداية الموسم، ولكني لا أشاهد الكرة الإيطالية بشكل كبير حتى أفهم لماذا ليسوا في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط".

وأضاف "يوفنتوس لديه أفضل قائمة رأيتها في حياتي، بالإضافة إلى وجود لاعبين يتمتعون بجودة عالية. إنه أمر جنوني".

وتابع "بايرن ميونخ أيضًا فريق جيد، وإذا كان الجميع على ما يرام في باريس سان جيرمان فإنهم فريق لا يصدق على الإطلاق، كما لا يمكنك أبدا استبعاد برشلونة أو مانشستر سيتي".

وواصل "ليس لدي أي فكرة عن الدور الذي يمكننا الوصول له، لكن في الوقت الحالي لا حاجة للتفكير في هذا الأمر، لأنه يتعين علينا التركيز على لقاء أتلتيكو مدريد".

وأكمل "ما أعرفه أنه في العام الماضي أظهرنا قدرتنا على إسقاط الأفضل. لا يعني ذلك أننا سنفوز باللقب مرة أخرى ولكن يمكننا ذلك".

وأتم "هناك العديد من الفرق القوية الموجودة بالبطولة، يجب عليك أن تكون مستعدا للقتال، ومن ثم يكون هناك دور الحظ، وكي تفوز أنت بحاجة إلى ذلك أيضا"