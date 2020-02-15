الفيفا يحسم الجدل حول مشاركة صلاح في الأولمبياد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن طرفا واحدا يمتلك حق السماح أو منع النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح الفيفا أن باستطاعة ليفربول الإنجليزي، منع نجمه محمد صلاح، من المشاركة مع منتخب مصر في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وقال متحدث باسم الفيفا : "بطولة كرة القدم في الأولمبياد، بالإضافة لجميع بطولات الفئات السنية، غير مشمولة في رزنامة (أجندة) الفيفا، ولذلك الأندية غير ملزمة بإرسال لاعبيها لهذه البطولات".

وسيمثل منع صلاح من المشاركة بالبطولة ضربة قوية لمدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب الذي سبق وأكد مرارا رغبته في ضم صلاح إلى فريقه.