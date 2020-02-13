المغربي زياش يقترب من الانضمام إلى تشلسي

المصدر: أ ف ب

اقترب النجم المغربي حكيم زياش، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي من الانتقال إلى تشلسي الإنجليزي الصيف المقبل بعد توصل الناديين لاتفاق شفهي، بحسب ما أفادت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية اليومية أمس الاربعاء.

وكتبت الصحيفة في تقرير أن الناديين وافقا على رسوم الانتقال، وأشارت إلى أنها تبلغ "حوالي 45 مليون يورو".

غير إن متحدثا باسم النادي الهولندي قال لوكالة "فرانس برس" "كالعادة لا يمكننا التعليق على الشائعات. سيتم الابلاغ عن أي اخبار من خلال قنوات اياكس الرسمية".

وقال التقرير إن "إدارة أياكس توصلت لاتفاق شفهي خلال الـ 24 ساعة الماضية مع النادي اللندني حول المهاجم المغربي المولود في هولندا من أجل انتقاله في الصيف".

وبحسب الصحيفة فإن فرانك لامبارد مدرب تشلسي يعتبر زياش "لاعبا بارزا سيعزز وضع الفريق، وانه أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف".

ويمنح القانون للأندية إمكانية إجراء الصفقات خارج فترة فتح باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي وتوقيعها، لكن لا يتم تسجيل اللاعبين في أنديتهم الجديدة حتى فتحها مرة أخرى في فصل الصيف.

ويعتبر فريق أياكس واحدا من أكثر الفرق التي تقوم بتطوير المواهب المحلية قبل أن ينتقل اللاعبون في كثير من الأحيان إلى أندية أوروبية أكبر، مثل ماتيس دي ليخت الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي وفرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني.

ولفتت "دي تليغراف" إلى أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع تشلسي كانت "شرطا هاما" لزياش الذي سجل 47 هدفا في 157 مباراة مع أياكس.

وخرج اياكس من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحلوله ثالثا خلف فالنسيا الإسباني وتشلسي بالذات، علما أنه بلغ الدور نصف النهائي في الموسم الماضي. وانتقل الفريق الهولندي للمشاركة في الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي، حيث سيقابل خيتافي الإسباني.

واعتبرت الصحيفة أنه إلى أن يوقع زياش رسميا على عقد انتقاله إلى تشلسي يبقى الباب مفتوحا أمام بقية الأندية للبحث في إمكانية التعاقد معه، رغم أن أياكس أقام مفاوضاته مع الـ"بلوز" فقط، وأن فريقه لا يريد التفاوض مع فرق أخرى.

وكان زياش (26 عاما)، الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، قد انضم إلى أياكس قادما من تفينتي الهولندي عام 2016 مقابل 11 مليون يورو، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين (2012-2014).