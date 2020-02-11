شاهد.. أجمل مراوغات الجولة 23 من الليغا الاسبانية

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نشر الاتحاد الاسباني لكرة القدم على حسابه الرسمي في تويتر اليوم فيديو فيه أجمل المراوغات التي شهدتها الجولة 23 من الدوري الاسباني لكرة القدم الليغا، وكانت أجمل المراوغات وأروعها مراوغة ملك المراوغات في الليغا الاسبانية الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والتي ختمها بتمريرة أروع لزميله فرينكي الذي سجل منها هدفاً رائعاً في شباك ريال بيتيس.

وتليها مراوغات نجم ريال مدريد المدهش الكرواتي لوكا مودريتش الذي استعاد نجوميته في مباراة ريال مدريد في مواجهة أوساسونا والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويذكر المراوغ المعروف في الليغا هو الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن تفوق عليه في الموسم الماضي سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم وجاء ليونيل ميسي حينها في المركز الثاني وفي المركز الثالث، بفارق شاسع عنهما، حل التشيلي فابيان.