الكاف يرد على اتهامات الفساد

المصدر: البيان الإلكتروني

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الملجاشي أحمد أحمد، اليوم الأحد، على التقارير الصحفية الأخيرة التي تناولت اتهامات بالفساد المالي لمسؤولي الكاف.

وقال الكاف، في بيان رسمي: "سيتخذ الاتحاد الإفريقي جميع الإجراءات القانونية، ضد التقارير الصحفية التي ادعت أموراً غير صحيحة، كما يتعهد المكتب التنفيذي للكاف باستمرار الإصلاحات الهيكلية".

وأضاف: "اللجنة التنفيذية هي التي طلبت مراجعة شاملة، لجميع الحسابات المالية للكاف.. كما أن الاتحاد الإفريقي هو من طلب الشراكة مع نظيره الدولي (فيفا)، من أجل المزيد من التطور والإصلاح".

وذكر الكاف أنه تم تحديد يوم 14 فبراير الجاري، لإقرار خارطة الطريق للموسم المقبل، من جانب اللجنة التنفيذية، بما يسهم في تقدم الكرة الإفريقية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد قالت، أمس السبت، إن مراجعات فاطمة سامورا، الأمينة العامة للفيفا، أثبتت وجود مخالفات مالية كبيرة بالكاف، منها ما يتعلق بكيفية إنفاق ملايين الدولارات، من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لنظيره الإفريقي.