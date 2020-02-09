شاهد .. أهدف سيدات برشلونة الـ 10 في ختام السوبر الاسباني

المصدر: دبي عماد الدين إبراهيم

توجّ فريق برشلونة للسيدات بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما اكتسحن فريق ريال سوسيداد و سجلن رقماً قياسياً من الأهداف في المواجهة النهائية بنتيجة 10 - 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد .

ونالت نجمة المباراة الهدافة مارتا توريخ النصيب الأكبر من الأهداف حيث سجلت رباعية «سوبر هاتريك» في الدقائق 5، 33، 56، 78.

وأضافت أليكسا بوتياس هدفين في الدقيقتين 7، 44، وهدفين آخرين للاعبة أسيسات أوشوالا في الدقيقتين 35،51، وهدف لكارولين جراهام في الدقيقة 37، وأخيرًا هدف لكانديلا أندوخار في الدقيقة 75.

فيما سجلت هدف ريال سوسيداد الوحيد اللاعبة مانو في الدقيقة 63.