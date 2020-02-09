شاهد .. تتويج سيدات برشلونة بكأس السوبر الاسباني

المصدر: دبي عماد الدين إبراهيم



نجحت سيدات برشلونة في سحق ريال سوسيداد اليوم بعشرة أهداف لهدف وتوجن بكاس السوبر الاسباني للسيدات في مواجهة اكدت فيه سيدات برشلونة احترافيتهن وأنهن الأحق بعرش سيدات اسبانيا لكرة القدم

ووجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني التهنئة لفريق السيدات بالنادي الكتالوني عقب تتويجه بكأس السوبر الإسباني للمرة الأولى على حساب ريال سوسيداد، وقال بارتوميو عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “أول كأس سوبر في التاريخ لفريق السيدات موسم لا تشوبه أي شائبة للاستمرار نحو حلم كل النجاحات “تهانينا”.

وكانت سيدات نادي برشلونة تمكن من التغلب على سيدات نادي اتلتيكو مدريد وحجز مقعد في نهائي كاس السوبر الاسباني للسيدات، وذلك في المباراة التي جمعة الفريقين في الدور نصف النهائي، والتي انتهت بفوز سيدات برشلونة بنتيجة 3-2.