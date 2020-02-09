واقعة نادرة في كرة القدم..إهدار 9 ركلات ترجيح متتالية في نهائي السوبر الياباني

المصدر: دبي البيان الرياضي

شهد نهائي كأس السوبر الياباني الذي جمع أمس فريقي فيسيل كوبي و يوكوهاما اف مارينوس، واقعة نادرة في ملاعب كرة القدم، حيث اهدر لاعبو الفريقين تسع ركلات ترجيح متتالية قبل ان يحسم فيسيل كوبي الذي يقوده النجم الإسباني أندريس إنييستا النتيجة لصالحه 3-2 بركلات الترجيح التي بلغ عددها 14 ركلة لم يسجل منها سوى خمس فقط، الأربع الأول والأخيرة.

وكانت المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل 3- 3 ليحتكم الجانبان إلى ركلات الترجيح.