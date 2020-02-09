واقعة نادرة في كرة القدم..إهدار 9 ركلات ترجيح متتالية في نهائي السوبر الياباني

المصدر:
  • دبي البيان الرياضي
التاريخ:

شهد نهائي كأس السوبر الياباني  الذي جمع أمس فريقي فيسيل كوبي و يوكوهاما اف مارينوس، واقعة نادرة  في ملاعب كرة القدم، حيث اهدر لاعبو الفريقين تسع ركلات ترجيح متتالية قبل ان يحسم فيسيل كوبي الذي يقوده النجم الإسباني أندريس إنييستا النتيجة لصالحه 3-2 بركلات الترجيح التي بلغ عددها  14 ركلة لم يسجل منها سوى خمس فقط، الأربع الأول والأخيرة.
وكانت المباراة  انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل 3- 3 ليحتكم الجانبان إلى ركلات الترجيح.

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  • كاس السوبر الياباني
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