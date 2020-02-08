مدرب أرسنال: طقس وملاعب دبي مذهلة

المصدر: دبي-عدنان الغربي



أعرب الاسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الانجليزي عن إعجابه بطقس دبي و ملاعب المجمع الرياضي بند الشبا الذي يستضيف معسكر المدفعجيـة من 7 إلى 11 الجاري، ووصفها بالمذهلة .

وقال أرتيتا في تصريح لموقع النادي: نحن متحمسون حقا، الظروف المناخية والمرافق المتوفرة لدينا للتدريب مذهلة ، الحالة المعنويـة للاعبين رائعة، وكافة الترتيبات تسير بشكل جيد، تواجد الجميع معا، اللاعبين و الموظفين و كافة العاملين يساعدنا على التحسن، لأنه لم يكن لدي الوقت للعمل مع 20 أو 22 لاعباً..

وأوضح أرتيتا أن لاعبيه كانوا يحتاجون إلى 3 أو 4 أيام للراحة بنهاية الجولة 25 للدوري الانجليزي وبعد فترة مضغوطة للغاية بهدف استعادة الأنفاس والاستعداد للفترة المقبلة على النحو الأمثل، مشيرا إلى أن معسكر دبي فرصة مهمة للاعبين الجدد للتأقلم مع أجواء الفريق والانسجام مع الآخرين وقضاء بعض الوقت معا.

وأضاف: التواجد في دبي سيمنحنا قضاء أوقات أكثر مع بعضنا البعض وعقد اجتماعات فردية أو جماعية حول الأهداف التي يتعين علينا تحقيقها ومراجعة ما قمنا به خلال الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية والأشياء التي يمكننا تحسينها مستقبلاً والتي قمنا بتحسينها فعلياً ويتوجب علينا الحفاظ عليها والتي لا يمكن أن نخسرها، نتمنى أن نتمكن من اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام كفريق واحد..

وعن توافد عدد من نجوم الفريق إلى دبي قبل بضعة أيام من انطلاق المعسكر، ومدى قدرته على تحويل تركيزهم إلى التدريبات والاستعداد للفترة المقبلة بالشكل المطلوب، قال ارتيتا: لا يمكن الحفاظ على المستوى نفسه طيلة 10 أشهر، هذا مستحيل، أنت بحاجة إلى الاستراحة، لقد اقترحنا دبي بحكم شراكتنا مع طيران الإمارات ولأن الطقس رائع هنا والأهم أن اللاعبين يعشقون دبي، كنا نعلم أنا معظمهم سيأتون إلى هنا للاسترخاء مع أسرهم وبذلك سيكونون أكثر استعدادا للعودة للتدريب.

وحول ركون الدوري الانجليزي لأول مرة لفترة راحة شتوية، قال مدرب أرسنال: كنت أتمنى ذلك منذ أن كنت لاعبا، كنا نشكو دائما أو نشعر بالإحباط ولم يكن لدينا الوقت للتعافي والاسترخاء، أعتقد سيكون هذا الأمر مفيد للجميع..