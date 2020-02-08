شاهد .. السعودي عبد العزيز الشهري يتألق في كأس العالم الإلكترونية للأندية 2020

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا على حسابه في تويتر اليوم مقاطع فيديو لفعاليات بطولة كأس العالم الإلكترونية للأندية 2020 التي تقام في ميلانو منها مقطع فيديو يتحدث فيه البطل السعودي عبد العزيز الشهري عن انتصاراتهم وقرب ترقيهم للمراحل النهائية من البطولة بعد ان حققوا 6 انتصارات من 9 خاضوها حتى الان وهم على مشارف الأدوار الاقصائية ويحتاجون إلى فوز في جولة واحدة فقط.

وسبق أن حصل اللاعب السعودي عبد العزيز الشهري على لقب بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية فيفا 2015، التي أُقيمت في ألمانيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي جوليان دسونفيل بنتيجة 3/0، عقب ظهوره بمستوى مميز في المسابقة منذ التصفيات.

وحصل عبد العزيز الشهري بطل كأس العالم للألعاب الإلكترونية فيفا 2015، على جائزة مالية تُقدر بـ20 ألف دولار، وتسلم شهادة خاصة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال توزيع جوائز فيفا لأفضل لاعب في العالم، الذي أُقيم في سويسرا

كما نجح السعودي مساعد الدوسري في حصد لقب كأس العالم للألعاب الإلكترونية FIFA eWorldCup 2018، بعد تألقه اللافت في منافسات البطولة العالمية.

وتفوق السعودي مساعد الدوسري على اللاعب البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية FIFA eWorldCup 2018، بنتيجة 4/0 في مجموع المباراتين.

ووصل مساعد الدوسري إلى المرحلة النهائية لبطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية FIFA eWorldCup 2018، بصحبة 31 لاعباً، من أصل 20 مليون شخص شارك في التصفيات، لينجح في إهداء السعودية لقبها الثاني في هذه المسابقة.