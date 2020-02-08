محمد صلاح يرزق بـمولودته الثانية "كيان"

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، خبرًا سعيدًا صباح اليوم، بعدما رزق الفرعون بمولودته الثانية كيان لتصبح أحدث عضو فى عائلة النجم العالمي التى تتكون من زوجته ماجى وابنته مكة التى رزق بها فى 2014 .

وبحسب صحف مصرية فإن ماجي كانت ترغب بتسمية أختها باسم روز لكن صلاح استقر على كيان.

معنى اسم كيان

"كيان" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني الطبيعة والخليقة، ويعني أيضًا الذات أو الوجود، كل تلك المعاني تشير لهذا الاسم، وهو يشير للأصل الطيب والهدوء والأخلاق العالية النقية.

الجنسية الإنجليزية في انتظار كيان



و يشترط القانون البريطاني الحصول على الجنسية أن تكون حالة والد المولود مستقرة ويحمل الإقامة الدائمة وهو ما يتحقق مع محمد صلاح المرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف إسترليني، وبالتالي يحق لمولودة الفرعون الجديدة الحصول على جواز السفر البريطاني.

ووفقا للقوانين البريطانية، فإن الحصول على الجنسية لا يعنى إسقاط جنسية البلد الأصلي حيث سيكون متاحا لكيان صلاح أن تمتلك الجنسيتين المصرية والبريطانية ولكن مع بعض القيود التي تفرضها وزارة الهجرة في المملكة المتحدة على مزدوجي الجنسية وأبرزها أن الشخص مزدوج الجنسية لا يمكنه الحصول على مساعدة دبلوماسية من الحكومة البريطانية عندما تكون في الدولة الأخرى التي تحمل فيها الجنسية.

وسيطرت حالة من الفرحة على أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح، بقريته نجريح مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعدما أجرى اللاعب اتصالا هاتفيا بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية داخل أحد مستشفيات إنجلترا.