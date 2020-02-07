شاهد..كريم بنزيمة يلعب مع الطفل علي

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
التاريخ:

نشر الفرنسي كريم بنزيمةنجم ريال مدريد الاسباني فيديو على حسابه على الانستغرام وهو يلعب كرة القدم مع  الطفل  الكازاخي علي تورغانبيكوف البالغ من العمر 11 عاما، والمولود بلا ساقين.

كما نشر الطفل مقطع الفيديو على حسابه معلقا:" شكرا جزيلا لك، أنا سعيد جدا"، وانضم بنزيمة إلى قائمة من النجوم الكبار الذين لبوا رغبة الطفل بلعب كرة القدم معه مثل الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والاسباني تشافي هيرنانديز وغيرهم..

كلمات دالة:
  • كريم بنزيمة،
  • ريال مدريد ،
  • علي تورغانبيكوف
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