أجواء مشحونة في نادي برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

حث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة مديره الرياضي الفرنسي إريك ابيدال على "تحمّل مسؤولياته" بعد تصريحات الأخير حول ظروف إقالة المدرب أرنستو فالفيردي ازعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

كتب ميسي في صفحته على إنستغرام ردّاً على ابيدال، الذي قال: إنّ "الكثير من اللّاعبين لم يكونوا راضين" عن فالفيردي، الذي أقيل وعُيِّن بدلا منه كيكي سيتيين: "بصراحة لا أحب هذا النوع من الأشياء، لكن اعتقد أنّ الجميع يجب أن يتحملوا مسؤوليات مهامهم وقراراتهم. نحن أوّل من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المديرون أيضا يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم".

تابع ميسي (33 عاما)، الذي نادرا ما يطلق تصريحات هجومية "في النهاية، أعتقد أنّه عندما نتحدث عن اللّاعبين (بهذه الطريقة)، يجب أن نذكر الأسماء، وإلا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكّدة"، وفق "يورونيوز".

وكان أبيدال، مدافع برشلونة السابق ومديره الرياضي راهنا، قد شرح في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الثلاثاء أسباب إقالة فالفيردي في 13 يناير الماضي "كان العديد من اللّاعبين غير راضين ولا يعملون كثيرا، وكانت هناك مشكلة تواصل داخلي. العلاقة بين اللّاعبين والمدرب كانت دوما جيدة، لكن بعض الأمور أشعر فيها كلاعب سابق. أبلغت النادي بما أشعر، وتعيّن اتخاذ قرار".

وفي المقابلة عينها، قال أبيدال (40 عاما)، الذي يشغل منصبه منذ العام 2018: إنّ النادي الكتالوني يعمل على تمديد عقد ميسي "بدأت المفاوضات مع الرئيس (جوسيب ماريا بارتوميو) واوسكار غراو (المدير التنفيذي)، وتكمن الفكرة في توقيع عقد أطول من تمديد سنوي بسيط".

تابع: "أتوقع أن نصل إلى اتفاق مع ليو (ميسي) لأنّه يعرف أنّ برشلونة بحاجة إليه... نحن كناد، نحاول جعله أكثر سعادة، ولجعله أكثر سعادة يجب أن يحصل على زملاء جيدين، مجموعة أكثر قوة وشعور جيد بالفرح كل يوم، وقبل أي شيء الألقاب".

وكان برشلونة قد تنازل عن صدارة الدوري المحلي لغريمه ريال مدريد، ويبتعد عنه راهنا بفارق 3 نقاط بعد 22 مرحلة على بداية الليغا.