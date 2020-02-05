شاهد .. أجمل أهداف الجولة 22 من الليغا الاسباني

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نشر الاتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء فيديو على حسابه الرسمي في تويتر لاهم وأجمل واروع أهداف الجولة 22 من الدوري الاسباني لكرة القدم الليغا.

وكان الهدف الأجمل من بين أهداف الجولة 22 الهدف الذي سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، لريال مدريد في شباك ضيفه فريق أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في قمة مباريات الجولة الـ22، من منافسات الدوري الإسباني.

جاء هدف بنزيما في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية من زميله فيرلاند ميندى.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني بنهاية الجولة 22:

ليونيل ميسي (برشلونة): 14 هدفا.

كريم بنزيما (ريال مدريد): 13 هدفا.

لويس سواريز (برشلونة): 11 هدفا.

لويس إيزكييل أفيلا (أوساسونا): 9 أهداف.

روجر مارتي سالفادور (ليفانتي): 9 أهداف.

أنجل لويس رودريجز (خيتافي): 9 أهداف.

ماكسيميليانو جوميز (فالنسيا): 8 أهداف.

جيرارد مورينو (فياريال): 8 أهداف.

ويليان خوسي دي سيلفا (ريال سوسييداد): 8 أهداف.

لوكاس بيريز مارتينيز (ديبورتيفو ألافيس): 8 أهداف.

لورينزو مورن (ريال بيتيس): 8 أهداف.

أنتي بوديمير (ريال مايوركا) 8 أهداف.

خوسي لويس مارتن (ديبورتيفو ألافيس) 8 أهداف.

سانتي كازورلا (فياريال): 8 أهداف.

أنطوان جريزمان (برشلونة): 7 أهداف.

الفارو موراتا (أتلتيكو مدريد): 7 أهداف.

— البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 5, 2020