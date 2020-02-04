صلاح يتفوق على رونالدو ويهدد صدارة ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح النجم المصري محمد صلاح أبرز نجوم نادي ليفربول والدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد تألقه في المباريات وتسجيله العديد من الأهداف في فترة قصيرة.

وأشارت آخر الإحصائيات إلى أن تفوق صلاح، تجاوز حدود الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث بات الفرعون المصري يتفوق على نجوم كبار ينشطون في مختلف الدوريات الأوربية الكبرى.

ورصد إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن صلاح يحتل المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعب على أرض ملعب فريقه في الدوريات الخمسة الكبرى، في الفترة منذ صيف عام 2017 (تاريخ انضمام صلاح لليفربول) وحتى الآن، وذلك بعد هدفيه الأخيرين في مرمى ساوثهامبتون.

وسجل الدولي المصري 44 هدفا على ملعب "أنفيلد"، معقل فريقه ليفربول، خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم مركز الوصافة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني (44 هدفا).

ويأتي اللاعبان خلف الأرجنتيني ميسي، الذي سجل 51 هدفا في "كامب نو"، ملعب فريقه برشلونة، لكنهما يتفوقان على رونالدو صاحب الـ42 هدفا، والذي سجل جزءاً منها في ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، فيما سجل الجزء الآخر في ملعب "يوفنتوس"، الذي انضم إليه صيف عام 2018.

وتوج صلاح في الموسمين الأخيرين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الثالث قي ترتيب هدافي البريميرليغ لهذا الموسم، برصيد 14 هدفا، خلف المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (17 هدفا)، والوصيف سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي (16 هدفا).