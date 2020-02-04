صلاح.. «قمر 14»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يمر النجم المصري محمد صلاح بأفضل مستوياته منذ فترة بعد أن تفجرت موهبته مجدداً، وتقدم على منافسيه برقم فريد، صلاح بات الآن «قمر 14» ينير درب ليفربول في طريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي، بعد أن وصل إلى عدة أرقام في أربعة أيام، أولها وأهمها بالطبع الوصول إلى شباك المنافسين، واستغل النجم المصري مباراة ليفربول المؤجلة مع مضيفه ويست هام منتصف الأسبوع الماضي ليصل إلى الرقم الذي أرهق المنافسين، وبات بعيداً بل بعيداً جداً عن أقرب ملاحقيه، وهو يتمكن من التسجيل والصناعة في المباراة نفسها في الدوري الإنجليزي ، للمرة 14 منذ بداية موسم 2017 – 2018 وفي 14 مباراة مختلفة ، متقدماً بفارق 5 ثنائيات عن أقرب منافسيه، وفي الوقت نفسه أكد صلاح تخصصه في شباك ويست هام حيث نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفين في آخر 5 مباريات له في مواجهة الفريق اللندني.

وتمكن صلاح من افتتاح التسجيل لفريقه عند الدقيقة 35 من المباراة، ليصل إلى ثنائية التسجيل والصناعة عند الدقيقة 52 بعد أن منح زميله تشامبرلين تمريرة الهدف الثاني لليفر في اللقاء الذي انتهى بفوز المتصدر على مضيفه 2 – 0.

ثنائية جديدة

وفي الجولة 25 حقق صلاح ثنائية جديدة، ولكن هذه المرة بالتسجيل، حيث تمكن من مساعدة فريقه في تحقيق انتصار عريض على ضيفه ساوثهامبتون 4 – 0.

وتقدم ليفربول بهدفين عن طريق تشامبرلين و هيندرسون، قبل أن يكمل صلاح الرباعية بعد أن سجل الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين 72، و 90 .

ورفع صلاح رصيده إلى 18 هدفاً منذ بداية هذا الموسم منها 14 هدفاً في البريمرليغ، في الوقت نفسه رفع رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة من بينها 6 تمريرات في البريمرليغ.