«أوروبا تتكلم عربي».. «العربي» كلمة السر في أوليمبياكوس

المصدر: دبي ـ مجتبى فاروق

يقف أوليمبياكوس اليوناني على قمة الدوري بعد أن لعب 22 مباراة، لم يتلق الخسارة في أي منها، بل وتعادل في 6 مباريات، جامعاً 54 نقطة مع تبقي 4 مباريات فقط على نهاية دوري السوبر اليوناني.

ولعل السر في القمة التي يعتليها أوليمبياكوس يعود في المقام الأول إلى الثنائي المغربي يوسف العربي، والجزائري العربي هلال سوداني.

فالثنائي الهجومي للفريق اليوناني يواصل التألق منذ بداية الموسم، وارتفع كثير مستوى يوسف العربي، بعد أن تعاقد أوليمبياكوس مع العربي هلال سوداني بداية هذا الموسم، حيث ساعد العربي هلال زميله يوسف العربي بتخفيف الضغط عليه لينجح الأخير في التقدم إلى صدارة هدافي الدوري اليوناني.

مباراة أوليمبياكوس في الجولة 22 أمام ضيفه اكسانثي تقف خير شاهد على فعالية الثنائي «العربي» فبعد 5 دقائق فقط من بداية المباراة تمكن العربي هلال سوداني من افتتاح التسجيل، وقبل أن يكتمل الشوط الأول نجح الهداف المغربي يوسف العربي في الوصول إلى شباك الضيوف ، ولم يحتج أولمبياكوس إلى كثير من الوقت في الشوط الثاني ليصل إلى الشباك مجدداً حيث قبل هذه المرة بالهدية التي منحها إياه فاسيديس لاعب الفريق الضيف الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، حيث أنهى أولمبياكوس المباراة فائزاً 3 – 1، رافعا رصيده إلى 54 نقطة.

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ورفع الثنائي «العربي» رصيده من الأهداف مع نهاية الجولة 22 إلى 22 هدفاً، بمتوسط هدف عن كل جولة، ولكن الأهم بما يعادل تقريبا نصف عدد الأهداف التي سجلها أولمبياكوس حتى الآن، حيث نجح أولمبياكوس في الوصول إلى شباك المنافسين في 45 مناسبة، كان للثنائي «العربي» منها 22 هدفاً، وهو الثنائي الهجومي الأكثر تسجيلاً هذا الموسم في الدوري اليوناني.