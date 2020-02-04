تريزيغيه.. «حلم العمالقة» في الـ 90

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

حقق المصري محمد حسن تريزيغيه تطلعات جماهير أستون فيلا بالوصول إلى ملعب ويمبلي، ونجح المهاجم الذي حل بديلاً في مباراة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في تحقيق هدف الفوز الحاسم على ليستر سيتي في الدقيقة 90 من مباراة الإياب بين الفريقين التي كانت تسير نحو التعادل 1 – 1، وهي نتيجة الذهاب نفسها، حتى تمكن تريزيغيه من قيادة فريقه إلى المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي، والتي ستجري على ملعب ويمبلي الشهير الملقب في تاريخ كرة القدم بـ «حلم العمالقة» حيث أكدت أسماء عبقرية في عالم كرة القدم مثل المجري بوشكاش والبرازيلي بيليه والقيصر الألماني باكنباور وعبقري الكرة الفرنسية بلاتيني، أن الملعب الذي طالما حلموا باللعب فيه منذ الصغر هو ملعب ويمبلي التاريخي، ولم تقل القيمة المعنوية لقلعة الكرة الإنجليزية.