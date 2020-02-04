استاد ريمس يشكر يونس عبد الحميد

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

بعد أن تأخر على ملعب مضيفه أنجيه بهدف للمغربي رشيد عليوي عند الدقيقة 7، وجد استاد ريمس نفسه متقدماً 2 – 1 عند الدقيقة 62 من المباراة، بفضل رأسية من المغربي الآخر يونس عبد الحميد، وكان الفريق قد نجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 38 من المباراة عن طريق ضربة جزاء نفذها توريه، ولم يكتفِ عبد الحميد بإضافة الهدف الثاني بل ساهم في قيادة الفريق إلى تحقيق فوز كبير، بعد أن أنهى المباراة وهو فائز بأربعة أهداف مقابل هدف.

والهدف هو الثاني للمدافع المغربي هذا الموسم، بينما وصل مواطنه عليوي إلى هدفه السادس.

وتقدم ريمس إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي، لكن الأهم أنه بات على بعد نقطتين فقط عن منطقة التمثيل الأوروبي التي يحتلها حالياً فريق ليل برصيد 34 نقطة، بينما لستاد ريمس 32 نقطة.

أما أنجيه فقد تراجع إلى المركز 12 بعد أن توقف رصيده عند 30 نقطة.