كلوب يعلق على رحيل صلاح نهاية الموسم

المصدر: البيان الإلكتروني

علَّق المدرب الألماني يورغن على تقارير تحدثت عن رحيل نجمه المصري محمد صلاح مع ليفربول.

ونفى كلوب التقارير بشأن انتقال صلاح من ليفربول نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن نجمه المصري سعيد مع "الريدز".

وقال كلوب: "أعتقد أن صلاح سيكون موجودا هنا مع انطلاق الموسم المقبل. هل سمعتم أنباء عكس ذلك؟".

أضاف: "كيف بإمكانكم معرفة نية اللاعب بالبقاء أو الرحيل؟ بالنسبة لي بصراحة، (صلاح) يبدو أنه استقر هنا".

وأشار كلوب إلى أنه لا يسأل لاعبي ليفربول عن نيتهم بالانتقال أو البقاء في النادي، إلا إذا علم بأمر معين من الصحافة أو إدارة النادي.

واستكمل المدرب الألماني: "ليس لدي فكرة عن موضوع انتقال صلاح حقيقة، ولا أعرف أي أخبار عن انتقال أي لاعب آخر في ليفربول. لم يخطر الأمر ببالي حتى سألتم أنتم السؤال".