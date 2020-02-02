عيد ميلاد نيمار يتسبب في أزمة في باريس سان جيرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل النجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس الأحد وهو ما يعتبره توماس توخيل مدرب الفريق مصدرا "لتشتيت الانتباه" قبل يومين من المواجهة القادمة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن الاحتفال بعيد ميلاد نيمار الـ28، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن المدرب الألماني توخيل قوله :"استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين".

وسيكمل نيمار عامه الـ 28 الأربعاء المقبل، واعتاد اللاعب البرازيلي على الاحتفال بذكرى ميلاده في أجواء صاخبة.

وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار: "يتبقى لنا يومان قبل مواجهة نانت، هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المئة".

واستدرك توماس توخيل "لكنني لست وكيلا لنيمار أو مديره أو والده، بل مدربه فقط".

وأتم تصريحاته: "دوري دائما حماية اللاعبين، لأنني أحبهم كثيرا، أفضل الحديث عن أمور معينة داخل إطار الفريق، خاصة عندما تتعلق بموضوعات حرجة وحساسة".