برشلونة يتعاقد مع البرتغالي ترينكاو

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس تعاقده مع المهاجم البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو البالغ من العمر 20 عاماً من نادي سبورتينغ براغا في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون يورو.

وسينضم ترينكاو رسمياً للبلوغرانا في الأول من يوليو المقبل لمدة خمس سنوات، ويتضمن عقده شرطاً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو.

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه على الإنترنت: «توصل ناديا برشلونة وسبورتينغ براغا إلى اتفاق لانتقال اللاعب فرانشيسكو ترينكاو إلى النادي بدءاً من الأول من يوليو 2020». وأضاف البيان: «يمكن للمهاجم البرتغالي الشاب اللعب في أي مكان في خط الهجوم رغم أنه عادة ما يلعب في مركز الجناح على الجهتين، علماً أنه يستعمل قدمه اليسرى». ووصف برشلونة ترينكاو بأنه «سريع وموهوب تقنياً» مع «القدرة على مواجهة المدافعين بمهارات المراوغة».