500 رقم تاريخي يخلّد اسم ميسي

المصدر: (برشلونة - وكالات)

ما زال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يحطم الأرقام القياسية على كل الصعد، سواء في عدد المشاركات أو الأهداف أو الجوائز العالمية، وهذه المرة حطم رقماً قياسياً جديداً سيخلّد اسمه في تاريخ «البارسا»، بتحقيق فوزه الـ500 مع النادي الكتالوني خلال الفوز الكبير على ليغانيس 5 - 0 ، «ميسي سجل هدفين» ضمن دور 16 لكأس ملك إسبانيا، متفوقاً على تشافي هرنانديز «476 فوزاً»، إنييستا «459 فوزاً».

وجاءت الانتصارات التي أسهم فيها ميسي بقميص «البارسا» كالتالي: 349 فوزاً في الدوري، و83 في دوري الأبطال، و51 في كأس إسبانيا، و9 في كأس السوبر الإسباني، و5 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، واحتاج ميسي إلى 710 مباراة فقط للوصول إلى 500 فوز، فيما حقق 131 تعادلاً و79 هزيمة. وارتبط رقم 500 أيضاً بعدد الأهداف التي وصل إليها ميسي، وبلغت، وفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، 500 هدف محلي بقميص «البلوغرانا» في جميع مسابقات الدوري والكأس وكأس السوبر، آخرها هدفاه في شباك ليغانيس.