الفيفا يحتفي بأداء مارسيلو المباراة رقم 500 في الليغا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعبر موقعه الرسمي على تويتر بوصول اللاعب البرازيلي مارسيلو إلى المباراة رقم 500 في الليغا الاسبانية مع نادي ريال مدريد في الفترة من 2007 إلى 2020... وهو ثاني لاعب غير أسباني فقط يصل لهذا الرقم بعد روبرتو كارلوس.

وتوزعت مباريات مارسيلو مع ريال مدريد على مختلف البطولات حيث لعب في الليغا (350 مباراة)، دورى أبطال أوروبا (97 مباراة)، كأس الملك (32 مباراة)، كأس العالم للأندية (8 مباريات)، كأس السوبر الإسبانى (9 مباريات) وكأس السوبر الأوروبى (4 مباريات).

وحقق 345 انتصاراً مع ريال مدريد وسجل 36 هدفاً وتوج بـ21 لقباً : دورى أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبى (3)، الليغا (4)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الأوروبى (4).