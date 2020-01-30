شاهد .. الكندية كريستين سينكلير أفضل هدافة تتفوق على الرجال عالمياً

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم على قناته الرسمية اليوم فيديو يوثق فيه لأهداف الكندية كريستين سينكلير بعد تتويجها بلقب أفضل هدافة دولية في العالم برصيد 185، ومحطمة رقم الأمريكية آبي وامباك (184) وأصبحت أكثر لاعبة تسجل أهداف للمنتخب.

وتخطت كريستين الرقم القياسي الدولي للرجال المسجل باسم الإيراني علي دائي 109 هدف

وولدت في 12 يونيو 1983 في مدينة برنابي في كولومبيا البريطانية في كندا تعتبر واحدة من أفضل لاعبات وهدافات كرة القدم النسائية في العالم.

بدأت في سنة 2000 باللعب مع منتخب كندا لكرة القدم للسيدات حيث لعبت في 250 مباراة دولية وسجلت 165 هدف حيث تأتي خلف اللاعبة الأمريكية آبي وامباك التي سجلت 184 هدف.

ترشحت في سنوات 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 لنيل جائزة أفضل لاعبة كرة قدم.

وأبرز إنجازاتها مع المنتخب هو فوزها بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن والألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، على صعيد الفرق لعبت مع أندية فانكوفر بريكرس وفانكوفر وايتكابس وغولد برايد وويسترن نيويوك فلاش وبورتلاند ثورنز.