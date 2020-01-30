كورونا ينقل المباريات خارج الصين

المصدر: كوالالمبور - أ ف ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة «كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة».

وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 130 شخصاً في الصين وإصابة ما يقارب الستة آلاف في الصين، وقد ظهر في 15 دولة حول العالم.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كان مقرراً إقامتها في الصين أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.