شاهد .. رونالدو الوالد الحنون يدلل جونيور

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

يؤكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي بانه نجم شامل داخل البيت وفي الملعب وذلك بحرصه الدائم على قضاء أوقات سعيدة مع أطفاله وخطيبته جورجينا رودريغيز سواء في محيط المنزل أو في رحلات خارجية ويشارك الجمهور هذه اللحظات العائلية عبر نشر فيديوهات على حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.



ووثق رونالدو موقف من الموافق التي يجسد فيها دور الوالد النجم الحنون عبر نشره فيديو له عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، يظهر فيه وهو يقضي وقتا مع ابنه البكر جونيور كريستيانو وخطيبته جورجينا رودريغيز وهم يلعبون في المنزل، وعلق على الفيديو قائلا :" والفائز هوCR7 وجونيور" وهو الرمز المختصر لأسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.