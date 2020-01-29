أتلتيكو مدريد يخسر فيليكس في الديربي الاسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق جواو فيليكس، خلال مواجهة ليجانيس في الليغا.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: "جواو فيليكس يُعاني من إصابة في الساق اليمنى تعرض لها أمام ليجانيس، ونظرًا للألم المستمر بعد يوم من الراحة، أجرى الجهاز الطبي بالنادي فحوصات على اللاعب، وفي انتظار مدى استجابته للعلاج".

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فيليكس لن يلحق بمواجهة الديربي ضد الجار اللدود ريال مدريد، المُقرر إقامتها السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيليكس لم يُشارك في المران الجماعي للأتلتي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وأصبح من الصعب لحاقه بالمباراة التي ستقام في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وبدون جواو فيلكس، سيعتمد أتلتيكو على ألفارو موراتا في خط هجومه أمام ريال مدريد السبت، وسيتعين على المدرب دييجو سيميوني البحث عن رفيق له، مثل الأرجنتيني أنخيل كوريا أو الفرنسي توماس ليمار.

وسيغيب عن مواجهة الديربي في صفوف أتلتيكو كل من دييجو كوستا، خوسيه ماريا خيمينيز وسانتياجو أرياس.

ولا تزال هناك فرص لمشاركة كل من كوكي وكيران تريبيير في المباراة بعد عودتهما مؤخرا من الإصابة.