المصريان المحمدي وتريزيغيه يقودان استون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة الانجليزية

المصدر: أ ف ب

ساهم البديلان المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيغيه في بلوغ استون فيلا المباراة النهائية من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه على ليستر سيتي 2-1 في مباراة الاياب الثلاثاء على ملعب فيلا بارك.

ودخل تريزيغيه في الدقيقة 77 والمحمدي في الدقيقة 84 فرفع الاخير كرة عرضية متقنة باتجاه الأول ليتابعها بيسراه على الطاير داخل الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه بطاقة التأهل الى المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان استون فيلا تقدم عبر مات تاغارت (ق12) وعادل النيجيري كيليشي ايهياناتشو لليستر سيتي (ق72).

ويلتقي استون فيلا في النهائي الفائز من دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد، علما بأن الاول هزم الثاني في عقر داره 3-1 وسيلتقيان إيابا الاربعاء على ملعب الاتحاد.

بدأ ليستر سيتي المباراة بقوة وصنع ثلاث فرص اثنتان منها عن طريق جيمس ماديسون وأخرى للاسباني ايوزي بيريز، لكن حارس فيلا النروجي اوريان نايلاند كان للمحاولات الثلاث بالمرصاد.

وسرعان ما دفع ليستر ثمن إضاعة هذه الفرص عندما قام بهجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى جاك غريليش، الذي مررها ذكية باتجاه مات تارغات ليطلقها الاخير قوية بيسراه داخل شباك الدنماركي كاسبر شمايكل (ق12).

وكاد فيلا يسجل الهدف الثاني عندما سدد الهولندي المغربي أنور الغازي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (ق17).

ومرة جديدة تدخل حارس استون فيلا، أحد نجوم المباراة، للتصدي لمحاولة صانع العاب ليستر البلجيكي يوري تيليمانز فابعد الكرة باطراف اصابعه لترتطم بالعارضة وتخرج (ق43).

وفي الشوط الثاني دخل فاردي بدلا من بيريز في الدقيقة 57 فكان ليستر أنشط من الناحية الهجومية ونجح في إدراك التعادل عبر مهاجمه النيجيري كيليشي ايهياناتشو الذي استغل كرة وصلته عند القائم البعيد ليتابعها داخل الشباك (ق72).

وللمفارقة نجح ايهياناتشو في تسجيل 6 أهداف مع تمريرتين حاسمتين في اخر 5 مواجهات ضد استون فيلا بينها هدف مباراة الذهاب أيضا.

لكن الكلمة الاخيرة كانت للثنائي المصري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما رفع المحمدي الكرة عند القائم البعيد ليتابعها تريزيغيه المتربص أمام المرمى بيسراه بعيدا عن متناول شمايكل.