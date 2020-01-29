أرسنال يقيم معسكره الشتوي في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختار نادي أرسنال الانجليزي، دبي لإقامة معسكره التدريبي الشتوي في الفترة بين 7 و11 فبراير 2020، وسيحل «الفريق المدفعجي» معززاً بكامل نجومه يتقدمهم الغابوني أوباميونغ والفرنسي لا كازيت. ووصف ميكل أرتيتا مدرب الفريق دبي بالمكان الاستثنائي وأشاد بما يتوفر من مرافق رياضية ذات طراز عالمي إلى جانب الطقس الرائع والملائم للعب كرة القدم.

وتعد دبي الوجهة المفضلة للأندية الأوروبية لإقامة معسكراتها، كما تستقطب دبي نجوم العالم لقضاء إجازاتهم. ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد تعادله الأخير مع تشيلسي بهدفين لكل فريق.