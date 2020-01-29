وهبي الخزري.. ثنائية العودة

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

يبدو أنه في الطريق إلى استعادة مستواه الذي توجه نجماً على سانت إتيان في الموسم الماضي، بل وفرضه أحد نجوم الدوري الفرنسي، وبات من الأسماء التي يتم التركيز عليها في كل مباراة، لكن بداية موسم التونسي وهبي الخزري جاءت سيئة إلى حد بعيد، فقد انتظر حتى الجولة 11 من أجل الوصول إلى الشباك في الدوري الفرنسي، وتحديداً عندما سجل في مباراة فريقه أمام ضيفه إميان في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2 – 2، ولكن الخزري أراد أن ينقل تألقه في منافسات الكؤوس «الدوري الأوروبي وكأس فرنسا» إلى الدوري فاستغل مواجهة فريقه مع ضيفه نيم أولمبيك ليقول كلمته، وكانت عالية جداً هذه المرة، وهو يخطف هدفي فريقه في المباراة ويمنحه الفوز 2 – 1، ويخطف نجومية المباراة بعد أن حصل على تقييم 9 نقاط من أصل 10.

بداية مبكرة

لم تمضِ سوى 3 دقاق حتى افتتح الخزري التسجيل لسانت إتيان، ولم يقف عند ذلك بل وحتى قبل أن ينتهي الشوط الأول وصل المهاجم التونسي إلى الشباك مرة أخرى وتحديداً عند الدقيقة 34 من المباراة ليقرب فريقه من ثلاث نقاط يحتاج إليها بشدة في هذه الفترة من الموسم خاصة بعد الخسارة في اللقاء الماضي على أرضه 0 – 2 أمام ضيفه نانت.

وعاد الخزري إلى التسجيل في الدوري بعد غياب امتد لعشر جولات، وتقريبا هي نفس الفترة التي غاب فيها عن التسجيل منذ بداية الدوري، ولكن المهاجم التونسي يدرك تماماً أن الفترة الثانية من الموسم لا تحتمل التراجع في المستوى، ويكفي أن غيابه عن التسجيل فرض على فريقه التواجد في المركز 15 برصيد 28 نقطة.

فرحة ناقصة

وعرفت المباراة نفسها نجاح الجزائري زين الدين فرحات في الوصول إلى الشباك، ولكن فرحة لاعب وسط نيم أولمبيك كانت ناقصة، فعلى الرغم من نجاحه في تقليص الفارق عند الدقيقة 45 من المباراة، إلا أن سانت إتيان تماسك حتى نهاية اللقاء، ونجح بعد ذلك في الحفاظ على شباكه .