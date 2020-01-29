جولة للنسيان

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

وجّه المغربي منير شويعر ضربة قاضية جداً إلى فريقه ديغون الذي حل ضيفاً على مونبيليه ضمن الجولة 21 من الدوري الفرني، بإصراره على تلقي البطاقة الحمراء، فبعد أن تلقى أول بطاقة صفراء في المباراة عند الدقيقة 19، واصل المهاجم المغربي اللعب العنيف ولم يتوقف، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 54 من المباراة، وبالتالي يغادر الملعب، ليستغل صاحب الأرض النقص العددي في صفوف الضيوف وينجح في تسجيل هدفين سريعين أولهما بعد دقيقتين من طرد شويعر والثاني عند الدقيقة 63، ورغم أن ديغون نجح في تقليص الفارق عن طريق ماما سامبا عند الدقيقة 76، إلا أن صاحب الأرض نجح في الاحتفاظ بالفوز متقدماً إلى المركز الرابع، بينما تراجع ديغون إلى المركز 17، بعد فوز ميتز على مضيفه ستاد ريمس، ليصبح ديغون على بعد 3 نقاط فقط من منطقة الهبوط.

تأثير

والخطأ نفسه ارتكبه المغربي الآخر إبراهيم أفلاي عندما حل تفينتي أنشخيده ضيفاً على آيندهوفن ضمن الجولة 20 من الدوري الهولندي الممتاز.

ففي الوقت الذي منح فيها دينزل دومفريس صاحب الأرض في تسجيل هدف التقدم، وهو الباحث عن الفوز بأية وسيلة في موسم عرف تراجعه وصولاً إلى المركز الخامس وعلى بعد 11 نقطة من أياكس المتصدر، إلا أن الفريق لم يستطيع أن يحافظ على التقدم بعد أن لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 عندما طرد أفلاي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وكان قد تحصل على الأولى عند الدقيقة 64، ليستغل الفريق الضيف الموقف ويتمكن من تسجيل هدف التعادل قبل 3 دقائق عن نهاية المباراة عن طريق السلوفيني هاريس فوكيتش.