صابري يضع بادربورن على حافة الأمان

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

نجح المهاجم المغربي عبدالحميد صابري في خطف الهدف الثاني لفريقه بادربورن أمام مضيفه فرايبورغ، ضمن الجولة 19 من الدوري الألماني ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية جداً وضعته على حافة منطقة الأمان، حيث رفع رصيده إلى 15 نقطة وبفارق نقطتين عن بريمن الذي يقبع في المركز 16 وهو الذي يمنح صاحبه فرصة لعب ملحق البقاء أو الهبوط أمام ثالث دوري الدرجة الثانية الألماني، ولكن الأهم أنه بات على بعد 3 نقاط عن ماينز الذي يقف عند المركز 15 أول مراكز الأمان.

ومنح غاني الأصل ألماني الجنسية كريستوفر أنتوي أدجي في الدقيقة 48 من المباراة الضيوف هدف التقدم ، إلا أن بادربورن تعرض لضربة قوية عندما أجبر على إكمال المباراة منذ الدقيقة 59 بعشرة لاعبين بعد طرد النيجيري جاميليو كولينز، إلا أن الفريق تماسك حتى تمكن صابري من تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء عند الدقيقة 84 من المباراة، ليؤكد فوز فريقه وحصوله على 3 نقاط مهمة جداً في صراعه من أجل البقاء في الـ «بوندسيلغا».