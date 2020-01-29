أسامة إدريسي.. «الرجل الخفي»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ليس مهماً أن تصل إلى الشباك، بقدر ما يهم أن ينتصر فريقك ويواصل الصراع من أجل لقب الدوري، هذا هو الشعار الذي يعتمده حالياً المغربي أسامة إدريسي نجم الكمار الهولندي، الذي يثبت في كل جولة أنه «الرجل الخفي» في انتصارات فريقه الذي بات على بعد 3 نقاط من انتزاع الصدارة من أياكس أمستردام بعد نتائج الجولة العشرين من الدوري الهولندي الممتاز.

فبعد الخسارة الغريبة جداً في الجولة 19 أمام ضيفه فيليم تيلبورغ 1 – 3، اعتقد الجميع أن الكمار لن يعود إلى المنافسة على اللقب، خاصة بعد أن نجح أياكس في الجولة نفسها في الفوز على سبارتا روتردام 2 – 1، إلا أن إدريسي نجح في قيادة فريقه إلى الفوز في اليوم الثاني من الجولة العشرين عندما حل ضيفاً على أس سي هيرينفين صاحب المركز التاسع.

سيطرة

وحصل إدريسي على تقييم 8.4 نقاط من أصل 10 نقاط، في المباراة التي انتهت لصالح الكمار 2 – 1، بعد أن سجل الهولنديان داني دي ويت ومايرون بواردو هدفي الضيوف، بينما سجل النيجيري تشدير إجوكي هدف صاحب الأرض.

واستحق إدريسي هذا التقييم بعد أن سيطر على منطقة وسط الملعب بشكل كامل فارضاً سطوته على الملعب، وهو يتحوّل من اليسار إلى اليمين وتارة في منطقة صناعة اللعب، وأخرى وهو يدعم لاعبي المحور، ونجح إدريسي الذي لمس الكرة 78 مرة في المباراة في لعب عرضيتين بنجاح، وصناعة 5 فرص كبيرة، ولعب 5 تمريرات طويلة بدقة وصلت إلى 100 %، وكانت قمة تألقه في الكرات المشتركة مع لاعبي أس سي هيرينفين، حيث نجح في 9 مواجهات مباشرة من أصل 12 مواجهة، منها 4 مواجهات حوّل بها اللعبة من هجمة على فريقه إلى هجمة مرتدة لصالح الكمار.