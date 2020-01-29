بوفال يفرض الإعادة على «السبيرز»

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

في لحظات انتقلت الحسرة من وجوه جمهور ساوثهامبتون إلى جمهور ضيفه توتنهام «السبيرز». لحظات حاسمة في ملعب سانت ماري التابع لساوثهامبتون ظهر فيها المغربي سفيان بوفال، مانحاً فريقه التعادل وفارضاً على توتنهام مباراة إعادة ضمن الدور الرابع لكأس إنجلترا.

ووضع الكوري هيونغ مين سون الضيوف في المقدمة عند الدقيقة 58 من المباراة، التي كانت تمضي نحو النهاية التي يبحث عنها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب «السبيرز»، إلا أن بوفال الذي حل بديلاً عند الدقيقة 71 من المباراة تمكن من إعادة الحياة لفريقه، ومنحه فرصة جديدة في التأهل إلى الدور الخامس عبر مباراة معادة ستجري في ملعب السبيرز، وهو ينجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 87 من المباراة.

والهدف هو الأول لسفيان بوفال هذا الموسم، بعد أن شارك في 18مباراة مع فريقه هذا الموسم.