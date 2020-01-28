شاهد .. الليغا يحتفي بأجمل أهداف لودوفيك جولي مع برشلونة

المصدر:
  • دبي – عماد الدين إبراهيم
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احتفى الاتحاد الاسباني لكرة القدم في موقعه الرسمي اليوم على تويتر بأجمل واخر اهداف الجناح الفرنسي السريع  لودوفيك جولي في الدوري الاسباني الليغا عندما كان لاعباً في صفوف نادي برشلونة .

وكان لودوفيك جولي ،  قد انضم إلى برشلونة من موناكو، في صيف 2004، بمقابل قدره 8.5 مليون يورو، وظل مع الفريق لثلاث مواسم، وشارك خلالها في 85 مباراة وسجل 19 هدفا، وتمكن من التتويج بـ 5 ألقاب، منهم لقب تشامبيونز نسخة 2006.

لعب النجم الفرنسي السابق لودوفيك جيولي للعديد من الأندية مثل برشلونة الاسباني وروما الايطالي، قبل ان ينتقل الى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 3 مواسم بين عامي 2008 و2011 تألق فيهم بشكل كبير، عرف عنه أسلوبه المباشر بالركض مباشرة تجاه المدافعين بسرعته.

جيولي لعب على الجانب الأيمن في خط هجوم مكون من 3 لاعبين للعملاق الكتالوني، وعادة كان يلعب بجانب رونالدينيو وصامويل إيتو.

 

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