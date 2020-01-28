شاهد .. الليغا يحتفي بأجمل أهداف لودوفيك جولي مع برشلونة

احتفى الاتحاد الاسباني لكرة القدم في موقعه الرسمي اليوم على تويتر بأجمل واخر اهداف الجناح الفرنسي السريع لودوفيك جولي في الدوري الاسباني الليغا عندما كان لاعباً في صفوف نادي برشلونة .
وكان لودوفيك جولي ، قد انضم إلى برشلونة من موناكو، في صيف 2004، بمقابل قدره 8.5 مليون يورو، وظل مع الفريق لثلاث مواسم، وشارك خلالها في 85 مباراة وسجل 19 هدفا، وتمكن من التتويج بـ 5 ألقاب، منهم لقب تشامبيونز نسخة 2006.
لعب النجم الفرنسي السابق لودوفيك جيولي للعديد من الأندية مثل برشلونة الاسباني وروما الايطالي، قبل ان ينتقل الى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 3 مواسم بين عامي 2008 و2011 تألق فيهم بشكل كبير، عرف عنه أسلوبه المباشر بالركض مباشرة تجاه المدافعين بسرعته.
جيولي لعب على الجانب الأيمن في خط هجوم مكون من 3 لاعبين للعملاق الكتالوني، وعادة كان يلعب بجانب رونالدينيو وصامويل إيتو.
شاهد .. #الليغا يحتفي بأجمل أهداف #لودوفيك_جولي مع #برشلونةhttps://t.co/8t7wC4fWrw#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TcoknlIhMX— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 28, 2020