رياضيون ضحايا كوارث الطائرات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جددت أحزان مقتل كوبي براينت أسطورة السلة الأمريكي وأبنته، في حادث تحطم مروحية منذ ساعات قليلة، ذكريات حوادث تحطم طائرات راح ضحيتها نجوم وفرق على مدى سنوات التاريخ الرياضي العالمي.



1949

تحطمت طائرة كانت تقل فريق تورينو الإيطالي، في منطقة جبلية بالقرب من مدينة تورينو في مايو عام 1949، وراح ضحيتها 31 شخصاً أغلبهم من لاعبي فريق الكرة، ليعاني الفريق لسنوات طويلة في إعادة البناء، إذ كان وقتها مهيمناً على كرة القدم الإيطالية، وتوج بطلاً للدوري الإيطالي 5 مرات متتالية.

1958

تحطمت طائرة كانت تقل لاعبي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أثناء الإقلاع في عام 1958 من مطار ميونخ بألمانيا، وكان الفريق عائداً من العاصمة اليوغوسلافية بلغراد، بعد مواجهة نادي ريد ستار، وتسببت وقتها الثلوج الكثيفة، في فشل قائد الطائرة في الإقلاع بها أكثر من مرة، قبل أن يصطدم بجدار المطار، ثم بمنزلين، مما أدى إلى اشتعال النيران بالطائرة، وقتل في الحادث 8 لاعبين من فريق نادي مانشستر يونايتد.

1961

قتل 18 لاعباً يمثلون المنتخب الأمريكي للتزلج على الجليد في عام 1961، إلى جانب 55 شخصاً آخرين، عندما تحطمت طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار بروكسل، وكان المنتخب في طريقه إلى براغ للمشاركة في بطولة العالم، والتي ألغيت بسبب تلك الحادثة.

1972

اختفت طائرة تحمل فريق أوروغوياني للرجبي في 13 أكتوبر عام 1972، وهي في طريقها من العاصمة مونتيفيديو إلى سانتياغو في تشيلي، وبعد شهرين، وجدت القوات الجوية التشيلية، 14 ناجيا من الحادث، بعدما مشي اثنين من الناجين لمدة 10 أيام، وبعد ان قام الناجون بأكل أجساد الموتى، في طقس شديد البرودة، قبل أن يعثر عليهما بعض الرعاة بالصدفة عند سفوح جبال الأنديز، وتم تحويل قصة تلك الحادثة إلى فيلم بعنوان "على قيد الحياة".

1979

راح 17 لاعباً من فريق نادي باختاكور طشقند الأوزبكي لكرة القدم، ضحية حادث طائرة وقع في أغسطس 1979 فوق أوكرانيا، نتيجة تصادم طائرتين، وقتل فيه جميع ركاب الطائرتين، والبالغ عددهم 178 راكباً، وتبرعت وقتها فرقاً من الاتحاد السوفيتي، بلاعبين لباختاكور طشقند، حتى يستطيع إكمال الموسم.

1987

تحطمت طائرة فريق ألينانز ليما البيروفي في البحر عام 1987، وقبل دقائق من الهبوط، وقتل جميع لاعبي الفريق ضمن 43 راكبا كانوا على متن الطائرة، ونجا من الحادث قائد الطائرة فقط.

1993

قتل 18 لاعباً من المنتخب الزامبي لكرة القدم، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقلهم بالقرب من الغابون في 28 أبريل 1993، وأثناء سفرهم إلى السنغال لخوض مباراة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 1994.

2011

قتل جميع أفراد فريق لوكوموتتيف ياروسلافل الروسي لهوكي الجليد، نتيجة تحطم طائرة كانت تقلهم في سبتمبر 2011، إلى بيلاروسيا لخوض أول مباراة في الموسم، وتساقط بعض من حطام الطائرة والجثث في نهر تونوشنا، وراح ضحية الحادث، نحو 36 لاعبا ومسؤولاً، و7 أفراد من طاقم الطائرة، ولحق بهم بعد أيام قليلة، اللاعب الوحيد الذي نجا من الحادث، متأثراً بجراحه في احدى المستشفيات.

1916

تحطمت طائرة كانت تقل فريق كرة القدم البرازيلي، شابيكوينسي في نوفمبر عام 2016، قرب مدينة مديين في كولومبيا، مما أسفر عن مقتل معظم ركابها البالغ عددهم 81 شخصاً، وكان الفريق في طريقه لخوض مباراة الذهاب للدور النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية.

2018

قتل فيتشاي سريفادهانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي في أكتوبر 2018، ضمن 5 أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، خارج استاد كينج باور، بعد مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، والتي انتهت بالتعادل 1-1، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ووقع الحادث أثناء إقلاع الطائرة الهليكوبتر من منتصف أرضية ملعب ليستر، وعلى بعد حوالي 200 متر من الملعب، انفجرت الطائرة في السماء، وهبطت متفحمة، مع وفاة الطيار والراكبين.

2019

لقى الأرجنتيني إيمليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي، حتفه إلى جانب قائد الطائرة، والتي سقطت بهما في القنال الإنجليزي في 21 يناير 2019، أثناء توجهه من فرنسا إلى ويلز، وكشفت التحقيقات بعدها، تعرض الراكبين لمستوى عال من غاز أول أكسيد الكربون.