جريمة مقتل لاعب كرة تهز بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتجز الشرطة البريطانية، متهماً بقتل جوردان سينوت (25 عاماً)، لاعب كرة القدم بنادي ماتلوك تاون، والذي ينافس في دوري الدرجة السابعة الإنجليزي، والذي عثر عليه بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أمس، بكر في الجمجمة بمدينة ريتفورد، في واقعة هزت بريطانيا.

وعثر على سينوت، فاقداً للوعي فجر أمس السبت، وتم نقله إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد آخر ظهور له مع فريقه، وتسجيله 3 أهداف "هاتريك".

ودعت الشرطة الجماهير إلى مساعدتها بالتعرف من هوية القاتل من خلال أي معلومات بشـأن الجريمة، مع الإشارة إلى أن هناك 8 أفراد من رجال وسيدات، متورطين بالحادث، حيث وقع بينهم شجاراً قريباً من موقع الجريمة، وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 27 سنة، ويخضع للتحقيقات حالياً.

فيما أصدر النادي بياناً نعى فيه لاعبه، وأشار إلى تأجيل مباراته مع ميكليوفر، بعد معرفة الحادثة، والتي راح ضحيتها سينوت، والذي انضم إلى ماتلوك على سبيل الإعارة من نادي ألفريتون تاون، والذي يلعب في دوري الدرجة الشمالية الشمالية، والذي أصدر بياناً بدوره، ووصف فيه اللاعب بأنه "لاعب كرة قدم نموذجي وموهبة استثنائية".