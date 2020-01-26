برشلونة يسقط في فخ فالنسيا

المصدر: مدريد - د ب أ

تلقى فريق برشلونة أول هزيمة له تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، وسقط في فخ مضيفه فالنسيا، وخسر أمامه صفر- 2، أمس، في المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم. فيما خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة إسبانيول وأتلتيك بيلباو.

وبات برشلونة مهدداً بفقدان صدارة الدوري الإسباني، لصالح غريمه التاريخي ريال مدريد، حيث توقف رصيد النادي الكتالوني في الصدارة عند 43 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن النادي «الملكي»، الذي يلتقي اليوم مع مضيفه بلد الوليد.

وجاء الهدف الأول لفالنسيا بنيران صديقة، وسجله جوردي ألبا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 48، ثم أضاف ماكسي غوميز مهاجم منتخب أوروغواي، الهدف الثاني للفائز في الدقيقة 77.

وأهدر غوميز ضربة جزاء لفالنسيا في الدقيقة 12، بعد أن تصدى له الحارس مارك أندري تير شتيجن، الذي تألق بشكل لافت في الشوط الأول، وتصدى لجملة من الهجمات المحققة لأصحاب الأرض في الشوط الأول.

وبالإضافة لمباراة بلد الوليد وريال مدريد، تقام 4 مباريات أخرى، ويلعب أتليتكو مدريد مع ليغانيس، وسيلتا فيغو مع إيبار، وخيتافي مع ريال بيتيس، وريال سوسيداد مع مايوركا.