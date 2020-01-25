صلاح أول لاعب عربي يصنع له متحف توسو اللندني تمثالاً

المصدر: دبي البيان الإلكتروني

يعد محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له متحف توسو اللندني تمثالاً خاصاً به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يُصمم له تمثال.

حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن متحف "توسو" في لندن، يجهز لتصميم تمثال من الشمع لنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لينضم إلى قامة تماثيل من ذات النوع يقتنيها المتحف لمشاهير في مختلف المجالات حول العالم.

وسيركز المتحف على أن يكون التمثال شبيهاً بصلاح إلى أقصى حد، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة، مثل درجة لون العين والشعر وملامح الوجه وطول وعرض الجسد.



من جانبه، نشر صلاح، أمس الجمعة، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء خضوعه لتحديد المقاسات والأطوال والمواصفات الخاصة بهيئته التي سيعتمد عليها المتحف في تصميم التمثال. وقال أثناء توقيع العقد، "أنا مو صلاح، سأحصل على شبيهي في وقت لاحق من هذا العام".