شاهد .. تصديات تيرشتيغن تنقذ برشلونة من سقوط مذل أمام فالنسيا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

انقذت تصديات اسطورة برشلونة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن فريق برشلونة من سقوط تاريخي وخسارة كبيرة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الاسباني لكرة القدم.

عندما تصدي لأكثر من خمس كرات قوية وكانت بمثابة أهداف محققة، فضلاً عن تصديه لركلة جزاء نفذها ماكسيميليانو غوميز

لكن رغم بسالة وتصديات مارك أندريه تير شتيغن خرج برشلونة خاسراً بنتيجة 2- صفر

وهي المرة الثانية التي يحصل فيها مارك أندريه تير شتيغن على نجومية المباراة وأفضل التصديات ويخرج برشلونة خاسراً

وكانت المرة الأولى عندم توج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، المحترف في صفوف فريق برشلونة الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل تصدي في بطولات الأندية الأوروبية لعام 2015.

وجاء التتويج عبر في تصويت أجراه موقع يويفا الرسمي، بحصول تير شتيغن على المركز الأول بنسبة 28% بسبب تصديه لكرة في مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة بذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، والتي انتهت بفوز فريق بايرن ميونخ بنتيجة 3-2.