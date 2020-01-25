مصير بوغبا مع يونايتد يتحدد نهاية الموسم الحالي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وكيل اللاعب بول بوغبا، مينو رايولا، إن قرارا بشأن مستقبل النجم الفرنسي، الذي فاز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم قبل 18 شهراً، مع مانشستر يونايتد قادم، وسيتقرر في نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأكد رايولا، في تصريحات لشبكة "سكاي" الرياضية، أن مانشستر يونايتد فشل في تلبية طموحات النجم الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاماً، منذ انتقاله إليه في صفقة قياسية في صيف العام 2016.

وأشار إلى أن لاعبه غير سعيد الآن "لأنه لا يشارك في المباريات، فهو يتعافى من إصابته"، مضيفاً أن بوغبا ومانشستر يونايتد لم يحققا الطموحات التي كانا ينويان الوصول إليها في الأعوام الأخيرة.

وتابع ريولا قائلا: "علينا انتظار الصيف وما إذا كان بوغبا لا يزال ضمن خطط مانشستر يونايتد، وما إذا كان الشياطين الحمر ضمن خطط بوغبا".

وتثير تصريحات ريولا حول استمرار بوغبا مع مانشستر يونايتد مزيدا من الشكوك حول العلاقة بين الطرفين في الفترة المقبلة، مع العلم أن لاعب خط الوسط الفرنسي شارك في 8 مباريات فقط هذا الموسم، لصالح فريق أولي غونار سولسكاير بسبب الإصابة.

ويواجه بوغبا، الذي وقع لصالح اليونايتد مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 89 مليون جنيه إسترليني، انتقادات بسبب عروضه الباهتة في بعض الأحيان مع النادي الإنجليزي، الذي فاز ببطولة البريميرليغ آخر مرة عام 2013.

وعلى الرغم من مشاعر الإحباط بسبب قلة أو عدم مشاركته هذا الموسم، إلا أن المدرب سولسكاير قال عن بوغبا أخيراً إنه "أفضل لاعب خط وسط في العالم".

وكان بوغبا، الذي لم يلعب أي مباراة منذ 26 ديسمبر، قد أعرب عن إحباطه الصيف الماضي، وأبدى رغبته في خوض تحد جديد خارج مانشستر يونايتد.