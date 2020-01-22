شاهد .. كاسيميرو نجم الجولة 20 في الليغا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

احتفى الاتحاد الاسباني لكرة القدم وعبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم بلاعب ريال مدريد كاسيميرو باعتباره نجم الجولة 20 من الدوري الاسباني لكرة القدم عبر تخصيص فيديو متكامل للاعب.



وكان كاسيميرو قاد فريقه ريال مدريد لصدارة الليغا بفوز مهم امام اشبيلية وبواقع 2-1 على ارضية ملعب السنتياغو برنابيو ضمن فعاليات الجولة 20 من منافسات الدوري الاسباني "الليغا".

وتألق البرازيلي كاسيميرو بتسجيله ثنائية في اللقاء ليقود فريقه لتحقيق فوز مهم نجح من خلاله من خطف الصدارة مؤقتاً من برشلونة.

وهو كرلوس هنريكي جوزيه فرانسيسكو فينانسيو كاسيميرو (مواليد 23 فبراير 1992) المعروف بـ كاسيميرو، لاعب كرة قدم برازيلي يلعب في مركز الوسط الدفاعي مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم ومنتخب البرازيل لكرة القدم.

ونشأ كاسيميرو في نادي ساو باولو، حيث سجل 11 هدفاً في 112 مباراة رسمية، وانتقل إلى ريال مدريد في عام 2013، وقضى أيضاً موسماً على سبيل الإعارة مع بورتو.

وكان جزءا من فريق ريال مدريد الذي فاز بأربعة بطولات في دوري أبطال أوروبا، 2013–14، 2015–16، 2016–17 و2017–18.

وعلى المستوى الدولي كان كاسيميرو ضمن تشكيلة البرازيل في ثلاث بطولات من كوبا أمريكا 2015 و2016 و2017 وكأس العالم 2018.