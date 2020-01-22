ستيف ماكلارين : 3 مبادئ أساسية تحكم عمل المدير الفني

استعرض ستيف ماكلارين مدرب المنتخب الإنجليزي السابق التغيرات الأخيرة في كرة القدم ومستقبل اللعبة والأساليب الإدارية والقيادية الأكثر فعالية في الرياضة الحديثة.

بالإضافة إلى أهمية دور ومهارات المدير الفني في هذا الجانب، مؤكداً أنه مع تغير طرق التواصل بظهور وسائل التواصل الاجتماعي، تغير كذلك التعامل مع كرة القدم التي كانت ربما أكثر إنسانية في السابق.

وقال إن هناك 3 مبادئ أساسية تحكم عمل المدير الفني أهمها، أخلاقيات العمل، وحب الفريق واللاعبين، والثقة، وهي عوامل تشكل مفتاح أي مدرب للنجاح، مشيراً إلى أن كرة القدم في المنطقة العربية تتطور بشكل كبير، إذ شاهد مباراة النصر وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي الذي جاء بمستوى فني مميز.

وأشاد ماكلارين بمستوى فريق ليفربول الإنجليزي وهيمنته في الوقت الحالي في البريمييرليغ، مؤكداً أنه على ثقة بفوز فريق ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم، وأنه سيعود للسيطرة على المشهد مثلما كان عليه الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.