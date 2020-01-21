كشف بند سري في عقد ميسي يسمح له بالرحيل عن برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

في مفاجأة كبيرة ، كشف تقرير صحفي إسباني عن بند "سري" في عقد نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل عن الفريق الكتالوني.

رغم أن ميسي جدد الولاء لبرشلونة في أكثر من مرة، إلاّ أن تقارير إعلامية إسبانية تشير إلى أن صاحب القدم اليسرى الساحرة، قد أدرج بنداً خاصاً في عقده يضع حداً للعلاقة بين اللاعب وناديه برشلونة.

وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية أن ليونيل ميسي، وضع شرطا في عقده يتيح له الرحيل عن برشلونة في حال استقلال إقليم كتالونيا عن برشلونة.

وأضافت أن النجم الأرجنتيني تفاوض على هذا البند الخاص في آخر عقد وقعه مع برشلونة قبل سنوات، والذي يمتد حتى صيف 2021.

ووفق ما نقل موقع "دويتشه فيله" عن الصحيفة الإسبانية فإن هذا البند الخاص سيتم تفعيله تلقائياً بمجرد استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وهو ما يعني في هذا الحالة أن ليونيل ميسي سيكون حراً في مغادرة برشلونة، الذي يحمل قميصه منذ سنوات.

يشار إلى أن إقليم كتالونيا (عاصمته برشلونة)، كان قد شهد في السنوات الأخيرة احتجاجات كبيرة مطالبة بالاستقلال عن إسبانيا، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة. فيما طرحت عدة تساؤلات عن مصير فريق برشلونة في حال تم فعلاً الاستقلال عن إسبانيا.